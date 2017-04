Une délégation tunisienne à Sékhoutouréya: Pour le lancement de la compagnie ‘’Tunis Airlines…’’

Sékhoutouréya, 27 mars 2017 – Le Président de la République, le Pr Alpha Condé, a reçu en audience ce lundi 27 mars 2017 au Palais Sékhoutouréya, le ministre tunisien de l’Industrie et du Commerce ainsi que celui des Transports.

Les entretiens entre le Chef de l’Etat et la délégation tunisienne ont porté sur le lancement de la compagnie ‘’Tunis Airlines’’ ainsi que l’ouverture d’un forum économique entre les deux pays, tous prévus ce mardi 28 mars à Conakry. Des actes majeurs qui vont largement contribuer au renforcement des relations de coopération entre les deux pays.

A l’issue des échanges avec le Président de la République, le ministre tunisien de l’Industrie et du Commerce, Zied Ladhari, a apprécié le nouveau vent qui souffle dans les relations de coopération entre les deux pays : « Nous sommes très honorés d’avoir rencontré cet après-midi son Excellence le Président Alpha Condé. Nous sommes très ravis de cette opportunité. Nous avons discuté de l’importance des relations tunisio-guinéennes. Aujourd’hui, nous nous réjouissons de l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne directe entre Tunis et Conakry. Une excellente nouvelle dans les relations entre les deux pays. Nous espérons qu’elle contribuera à développer les relations économiques entre les deux pays. Nous étions avec M. le ministre des Transports, accompagnés d’une importante délégation d’hommes d’affaires et d’acteurs économiques tunisiens, et M. l’ambassadeur. Et nous pensons que ce vol inaugural va permettre d’aller plus loin dans nos relations économiques. Mais également, offrir des opportunités aux Guinéens de visiter la Tunisie et faire du tourisme. Sans oublier leurs besoins de santé, l’opportunité pour les étudiants qui veulent faire leurs études en Tunisie ainsi que les Tunisiens qui désirent visiter la Guinée ».

De son côté, le ministre d’Etat guinéen en charge des Transports, Oyé Guilavogui, qui a introduit cette délégation auprès du Chef de l’Etat a mis l’accent sur l’importance de l’ouverture de cette ligne aérienne : « Nous pensons que le transport reste un des moyens les plus sûrs de développement des relations diplomatiques, économiques et sociales entre les Etats. Donc, ‘’Tunis Airlines’’ était attendu à Conakry et désormais la ligne sera ouverte entre notre capitale et Tunis. Cette délégation, au-delà du vol inaugural, va participer à un forum qui sera organisé entre les opérateurs économiques des deux pays et qui va être dirigé par le Premier ministre. Il faut préciser que ‘’Tunis Airlines’’ est une grande compagnie qui était beaucoup attendue à Conakry. Parce que, pour aller à Tunis, il faut passer par le Maroc obligatoirement. Ce qui rend très cher le billet et désormais c’est Conakry direct Tunis…».

