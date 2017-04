LA RADIO LIBERTE FM EN PANNE : SES EMISSIONS AUX ARRETS

Le bureau exécutif de l’URTELGUI informe l’ensemble de ses membres, la Haute Autorité de la Communication, le Ministère en charge de la Communication et les citoyens que depuis 5h du matin ce jeudi, 30 mars 2017, la Radio Liberté FM située sur le boulevard du commerce à Kaloum à vue son pylône situé au 7ème étage de l’immeuble Zaidan déraciner par l’effet du vent violent qui a soufflé sur la capitale guinéenne entrainant des dégâts matériels importants sur le bâtiment.

La Radio Liberté FM elle-même n’émet pas en ce moment des suites de cet incident. L’Urtelgui par la voix de son bureau exécutif lance un SOS pour la Radio Liberté FM qui est l’une des toutes premières Radio privées de notre pays qui a débuté son programme d’émission à l’avènement de la libéralisation des ondes en 2006.

L’Urtelgui témoigne toute sa compassion à la direction de la radio et tout son personnel au regard des pertes matérielles enregistrées et se met à la disposition de celle-ci pour toutes initiatives allant dans le sens du rétablissement rapide de la radio pour le plaisir et le bonheur des nombreux citoyens qui écoutent tous les jours, les émissions de la radio.

Ci-joint les images…

Ibrahima Diallo

DG Liberté FM est joignable sur le 664 50 22 47