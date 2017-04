Energie : Ouverture de la 35ème session du Conseil des ministres de l’ABN

Dans le cadre du renfoncement des capacités du secteur environnemental de l’Autorité du Bassin du Niger, les ministres en charge des questions Energétiques des 9 pays se sont donné rendez-vous à Conakry pour discuter les enjeux et des moyens de l’exercice de l’approche de l’ABN et des performances du sommet d’une part et d’autres l’adoption des cours liés en vue de booster les acteurs des ressources autour de l’ABN allant de la période 2016 -2021.

A l’ouverture du sommet, le ministre Dr. Cheick Talliby Sylla, ministre Guinéen de l’Energie et de l’Hydraulique, s’est réjoui de la qualité et de l’importance de la session. Pour lui, la question de l’ABN est une préoccupation majeur pour la réalisation du barrage foumi d’où le fleuve Niger a une longueur de 4.200km et considéré comme le troisième fleuve en Afrique et 9ème au monde. Face aux valeurs et aux respects de l’ABN, nous devons faire des réunions afin de valoriser à des recommandations pertinentes afin de ressortir des résolutions concrètes en faveur des Etats membres de l’Organisation.

Pour ce faire, le ministre Guinéen de l’Hydraulique n’a pas manqué de remercier le Pr. Alpha Condé président de la République de Guinée et président de l’Union Africaine et coordinateur des problèmes pour l’électrification de l’Afrique mais aussi et surtout des partenaires notamment l’AFG, la GIZ, etc…….pour la mise en œuvre du programme à la tenue de la session à la terre Africaine de Guinée. Car ce sont ces questions qui nous interpellent aujourd’hui, donc, nous allons d’y aller vite et très vite, a-t-il souligné.

Naby Camara pour la radio-kankan.com

