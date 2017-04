Le Président Condé préside la sortie de 304 agents de police

Dubréka, 29 mars 2017 – Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a présidé ce mercredi, 29 mars 2017 à l’Ecole nationale de Police et de Protection civile de Kagbélén, dans la Préfecture de Dubréka, la sortie de la première promotion des agents de police et de protection civile.

Ces agents au nombre de 304 appartiennent à un lot de 4015 fonctionnaires de police recrutés par le gouvernement. Un lot dans lequel d’autres agents vont suivre la formation.

Après 7 mois de formation sur la tactique, la transmission et la topographie militaire, ces recrues ont prêté serment ce mercredi pour exprimer leur aptitude à servir.

A préciser qu’il y a plus de 15 ans que les agents de police n’ont pas bénéficié de ce genre de formation. Ce qui démontre la volonté du gouvernement, avec l’appui des bailleurs de fonds, de faire davantage de la reforme du secteur de la sécurité une réalité.

Le ministre d’Etat à la Sécurité et à la Protection civile, Me Abdoul Kabèlè Camara, a précisé que cette formation n’est qu’un début et qu’elle se poursuivra selon la vision du Président Alpha Condé.

Pour l’ambassadeur de France en Guinée, Jean Marc Grosgurin, ces jeunes recrues vont faire face à l’épineux problème de sécurité tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

De son côté, l’ambassadeur des Etats-Unis, Dennis B. Hankins, a précisé que grâce à cette formation ces jeunes sont désormais outillés et doivent mettre en pratique les enseignements reçus au profit de la population.

Le porte-parole du Représentant de l’Union européenne quant à lui a fait savoir que cette formation vient répondre aux défis de sécurité auxquels le pays est confronté.

Après ces discours, le Président Alpha Condé a inauguré le centre d’informatique, de documentation et de lecture de ladite école dotée de 49 ordinateurs. Le Chef de l’Etat a enfin levé le voile sur les monuments de ce centre de formation.

