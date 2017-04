Ce jeudi, 30 mars 3017, les autorités sanitaires de la région de Kankan ont procédé au lancement de la campagne de traitement la filariose lymphatique et l’onchocercose. Ladite campagne a commencé au quartier Kissidoukoura sis dans la commune de Mandiana. Un effectif de 358.666 personnes, âgées de 5 ans et plus serons concernées dans la préfecture. Ces deux maladies sont appelées maladies tropicales négligées.

