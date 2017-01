Les journalistes à l’école du foot: Fin de séminaire de renforcement des capacités des journalistes sportifs de Guinée à Conakry

Ils sont une cinquantaine de journalistes sportifs venus de tous les organes de presse à participer à la dite formation. Elle est organisée par la Fédération guinéenne de football en collaboration avec l’Association de la presse sportive de Guinée »Pathé Diallo ».

‘’Les nouvelles modifications des textes de lois de jeu, techniques de reportage en direct, gestion des grandes compétitions de la CAF, de la FIFA, aspect marketing et media, les délits de la presse et le dopage en milieux sportifs’’ sont entre autre les sujets enseignés aux journalistes sportifs de Guinée durant 3 jours.

Les experts comme Bintou Moussa Kaba, instructeur de la CAf et membre de la Commission arbitrage de la Fédération guinéenne de football, Mohamed Camara, juriste en formation et autres formateurs ont expliqué tour à tour aux journalistes sportifs les connaissances parfaites des lois et le respect de l’éthique et la déontologie du métier de journalisme.

Selon Moussa Kampos Soumah du groupe Hadafo média, un des participant, ce séminaire de formation est très important pour les journalistes sportifs car il permettra aux journalistes d’interpréter bien correctement les événements sportifs tant sur le plan national qu’au plan international.

Ce séminaire de formation a été clôturé par la remise des attestations aux participants en présence du président de normalisation de la Fédération guinéenne de football, Mohamed lamine Nabé et son vice-président, Mohamed Tham Camara qui est également le président de l’APSG. Une photo de famille a illustrée la fin de la cérémonie.

La rédaction