Santé Pour Tous: Burkina Faso-Suisse: Une Coopération au beau fixe !

Cette coopération se matérialise par un don de matériel médical au ministère de la Santé au profit de la région des Hauts Bassins. Un don estimé à plus de 700 millions de francs CFA.

La remise dudit don a eu lieu le vendredi, 13 janvier 2017, au Centre Hospitalier Universitaire de Souro Sanou de Bobo Dioulasso, en présence des autorités administratives dont le secrétaire général du ministère de la Santé, de son conseiller technique ainsi que la représentante du Groupe d’Action des Femmes pour la Relance Economique de la région de Houet.

Une Occasion pour le directeur de cet hôpital, de se réjouir de ce don magnanime de la donatrice de l’Association Terre et Faune de Suisse Mme Isabelle Chevalley, à travers les amitiés fructueuses du président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, l’honorable Salifou Diallo, qui est son 2ème don en l’espace de six mois, en faveur de son hôpital dont le premier a eu lieu le 1er juillet 2016. Don estimé à plus de 192 millions de francs CFA au profit de son hôpital. Un geste qu’il apprécie à juste sa valeur.

Pour sa part, le gouverneur de la région de Hauts Bassins, Antoine Atiou, s’est également réjouit de ce don, qu’il mesure avec humilité de la part de Mme Isabelle Chevalley à travers l’amitié du président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, avant d’inviter le personnel de faire bon usage de ces matériels exclusivement au profit des ayant droits.

Il est à noter, que ces matériels comprennent entre autres : 4 grands tableaux noirs, un bureau en bois, 30 lits d’hôpitaux avec matelas, un fauteuil de soins et d’examen électrique Likamed, et 547000 masques chirurgicaux/ 108 ‘500.

Amara Sylla, correspondant de RKK au Burkina Faso