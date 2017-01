Culture: Conakry Capitale mondiale du Livre en 2017 la campagne de communication lancée par Sansy Kaba Diakité

Dans le cadre de renforcer le secteur éducatif, le Commissaire général Sanss Kaba Diakité a organisé ce mardi, 11 janvier 2017, un point de presse pour le début du lancement de la campagne de communication nationale et internationale sur les activités ‘’Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017.

Un événement culturel tant attendu que la Guinée n’a jamais organisé depuis sa succession à l’indépendance et qui regroupera les acteurs du monde culturel. C’est une innovation qui connaîtra la mobilisation de tous les jeunes guinéens parce que tout simplement, les jeunes guinéens ont besoin de se faire figurer, mais aussi et surtout leur permettre de faire vibrer la Guinée à travers le monde culturel. C’est aussi une occasion de tisser des relations transversales entre les pays de la sous- région.

Selon le commissaire général Sansy Kaba Diakité, c’est une occasion pour de nombreux acteurs du monde culturel de découvrir la capitale guinéenne Conakry notamment dans le domaine de la technologie. Donc, jour j-100, est une activité qui connaîtra la mobilisation de plusieurs nationalités en Guinée. Toujours selon l’orateur, Conakry, capitale mondiale du livre, est une création des points de rencontres dans les quartiers et communes mais aussi et surtout dans les médiathèques. Conakry sera la capitale des idées dont plusieurs librairies seront ouvertes, c’est un ensemble de

la contribution des écoles.

C’est dans cette optique que, le Commissaire général a interpellé les autorités gouvernementales notamment le Président de la République, Pr. Alpha Condé de jouer pleinement sa partition. Il doit tenir une déclaration pour inciter les autres entreprises et sponsors. Nous devons tous nous mettre aux couleurs de l’évènement ‘’Conakry Capitale Mondiale du Livre 2017’’, a-t-il en outre précisé.

Naby Camara