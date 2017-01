Quelle est la situation des enseignants contractuels

La situation des enseignants contractuels ayant pris part au concours d’accès à la fonction publique; le Ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabetisation a échangé ce mardi 10 janvier 2017 avec la presse à Conakry.

Docteur Ibrahima KOUROUMA a commencé par féliciter l’ensemble des enseignants contractuels admis à ce concours. Pour le Ministre en charge du Pré-Universitaire, le nombres d’admis parmi ces enseignants contractuels prouve à suffisance que les épreuves telles que exiger par son département ont effectivement été du type éducation.

Selon les chiffres officiels donnés : sur les 1956 enseignants contractuels ayant effectivement pris part au concours, 1495 sont admis soit 789 sur 1101 au secondaire et 706 sur 855 à l’élémentaire. Ces informations ont été soutenues par un document distribué sur place à la presse et dont le contenu affiche le détail suivant:

Français 122 contractuels candidats. 96 admis

Géographie. 61 -« – -« – 25 -« –

Anglais 437 208

Biologie. 54. 15

Chimie. 43. 12

Economie. 57. 35

Géologie. 56. 29

Histoire. 82 54

Mathématiques 107. 82

Philosophie. 26. 13

Physique. 31. 15

HÀ/ Enseig FA 25. 12

HB/ Enseig gl. 830. 689

HB/ Enseig. FA. 25. 17.

Il a aussi été questions au cours de ces echanges, de la promesse d’admission d’office que le Ministre Ibrahima KOUROUMA aurait faite aux contractuels. Le Ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire face cette question a été clair. » Je ne suis ni Premier Ministre encore moins le Ministre du budget ou de la fonction publique » pour faire une telle promesse.

Par contre poursuivra Docteur Ibrahima KOUROUMA, j’ai promi que les sujet seront du type éducation pour que j’ai des enseignants et non de simples fonctionnaires . Ce qui serait un avantage pour eux qui sont déjà en situation de classe. Je pense que cette promesse je l’ai tenue parce que ce sont des spécialistes de l’ENI et de l’ISEG qui ont composé les sujets et qui les ont corrigés.

Après ces questions essentielles, le Ministre KOUROUMA a rendu hommage au President de la République pour tout ce qu’il fait pour l’école guinéenne. Il a dit être à l’attente de l’engagement effectif des admis par la fonction publique , pour procéder à leur affectation dans les écoles.

Mamadi Sidiki Camara