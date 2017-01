CEREMONIE DE PRESENTATION DES VŒUX DE NOUVEL AN 2017 AU CHEF DE L’ETAT

Le Mercredi 11 janvier 2017, le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, recevra, au palais Sékhoutoureya, les vœux du Corps Diplomatique et des Corps constitués nationaux selon le programme ci-après défini par la Direction du Protocole d’Etat :

I-VŒUX DU CORPS DIPLOMATIQUE A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

10H15 –Mise en place terminée des Membres du Corps Diplomatique (Ambassadeurs, Chargés d’Affaires et Représentants des Organisations Internationales)

10H20 -Présentation des Vœux du Corps Diplomatique à Monsieur le Président de la République

Tenues autorisées :

Messieurs : Costume sombre ou Tenue Traditionnelle

Dames: Tailleur, Robe ou Tenue Traditionnelle

II-VŒUX DES CORPS CONSTITUES NATIONAUX A SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Les corps constitués ci-après sont conviés :

• • Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;

• Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

• Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle ;

• Monsieur le Président de la Cour Suprême ;

• Monsieur le Président de la Cour des Comptes

• Madame la Présidente de la Haute Autorité de la Communication;

• Madame la Présidente du Conseil Economique et Social ;

• Monsieur le Médiateur de la République ;

• Monsieur le Grand Chancelier des Ordres Nationaux de Guinée ;

• Monsieur le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante ;

• Monsieur le Président de l’Institution Nationale Indépendante des Droits Humains ;

• Monsieur le Haut représentant du Chef de l’Etat ;

• Monsieur le Chef de File de l’Opposition ;

• Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement ;

• Mesdames et Messieurs les membres du cabinet présidentiel ;

• Monsieur le Chef d’Etat-major Général des Armées ;

• Monsieur le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale;

• Messieurs les Chefs des Etats-majors des Armées de Terre, de l’Air et de la Marine ;

• Monsieur le Chef d’Etat-major Particulier de la Présidence ;

• Messieurs les Directeurs Généraux de la Police et de la Douane ;

• Messieurs les co-présidents de la Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale ;

• Monsieur le Gouverneur de la ville de Conakry.

11H15- Mise en place terminée des Membres des Corps Constitués Nationaux

11H20-Présentation des Vœux des Membres des Corps Constitués Nationaux à Monsieur le Président De la République

Tenues autorisées :

1. Autorités Civiles :

Messieurs : Costume sombre ou Tenue Traditionnelle d’apparat

Dames : -Tailleur, Robe ou Tenue Traditionnelle d’apparat

Cour Suprême : -Tenue de cérémonie

2. Autorités Militaires : – Tenue Traditionnelle d’apparat, le port des décorations est recommandé

3. Autorités Religieuses : – Tenue de cérémonie

