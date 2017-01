Burkina Faso: VISION APROMAB PSD 2016-2019

VISION APROMAB PSD 2015-2019: »D’ici fin 2019, le Burkina Faso, est le meilleur producteur d’Afrique de mangue valorisée et labellisée, avec une organisation forte et crédible des acteurs vivant dignement de leurs activités, à travers la modernisation des entreprises de la filière…. », C’est cette vision que l »Association

Interprofessionnelle Mangue du Burkina Faso, a tenu à partager à tous les acteurs des maillons: Production, Transformation er Commercialisation; c’était lors de la 5ème session ordinaire de son assemblée générale, qui a eu lieu le 30 décembre 2016 dans la salle de réunion de FAFASP.

Ainsi, la parole est revenue à Moussa Zale, de remercier tous les acteurs de cette filière pour avoir répondu à leur invitation pour la tenue de cette 5ème session ordinaire de l’Association Interprofessionnelle Mangue du Burkina.Une occasion pour Paul Ouedraogo Président d’APROMAB, qui s’est réjouit également de la présence de tous les maillons de cette filière dans la salle pour discuter et réfléchir en amont et en aval tous les problèmes qui assaillent cette filière, avant de remercier les partenaires techniques et financiers, qui n’ont ménagé aucun pour renforcer les

capacités institutionnelles et opérationnelles d »APROMAB, et ses démembrements.

En effet, cette vision constitue, selon l’Association Interprofessionnelle Mangue du Burkina,le fil conducteur de la stratégie de développement de la filière mangue et leur référentiel pour l’ensemble des acteurs directs et partenaires d’appui à la

filière. Au titre du bilan du POA, au moins 24 activités ont été menées notamment les renforcement des capacités( informations et formations); tests et promotions de technologies adaptées, et promotion commerciale. Et pour la campagne 2016 ,au moins 1590 acteurs, dont 132 fermes ont reçu des formations, et 33; de l’iteneraire techniques de production de mangue et les technologies de lutte contre les mouches

de fruits( CNSFL-INERA); formation des producteurs sur les technologies de lutte( sanitation, timaye success appât) contre les mouches de fruits…

Par ailleurs, dans le cadre du projet CEDEAO, dans sa composante lutte contre les mouches gérer par le comité nationale de lutte conte la mouche de fruits, a mis à la disposition des producteurs des produits et matériels de traitement à travers UNPM-B

-100 appareils de traitements

-100 équipements de protection individuelle

-133 litres de success appât

-6000 sachets de tinayé

Ainsi dans sa composante surveillance dix vergers de surveillance ont été identifiées et géo référencés dans les deux bassins de productions de la mangue de l’espace CEDEAO.Au niveau régional, quatre vergers pour la surveillance nationale ont été suivis, et doté d’un ordinateur au niveau de la DPCV, en vue de la gestion des données de captures des pièges, et ces quatre vergers ont été équipés de matériel

de surveillance et le suivi des pièges.

« Nous devons mutualiser nos efforts dans le domaine de la formation afin d’éviter la dispersion des moyens et les méthodes d’approches pour éviter les conflits entre acteurs.Il convient de mutualiser les efforts entre certains partenaires et APROMAB, pour une plus grande efficacité dans la lutte, afin de permettre à un grand nombre de

producteurs de participer aux différentes sessions de formations-nous suggérons que les contenus des différents modules soient repartis en trois étapes, ceux qui permettraient aux producteurs de maîtriser le contenu des sessions de formations et à un plus grand nombre de producteurs de participer. », Souligne le rapport d’activité de

l’UNPM-B.

Au titre de l »appui du partenaire technique qui est FAFASP, cet organisme a investi au profit des acteurs de la filière: plus de six milliards six cent quinze mille sept cent vingt mille francs ( 6.615.728.552 francs CFA); notamment dans la création des vergers et la mis en place des pépinières,la création d’ une unité » de mangue,

l’installation des séchoirs attest; l’installation des sechoirs de tunnel… sans compter le partenariat Public-Privé, au profit de FRUITEX et GEBANA-ainsi que le Ranch de Koba,des marchés de fruits et légumes d »Orodara et Banfora.

En outre par rapport au volume de mangue transformée et exportée,au titre de la campagne 2015-2016: Mangue transformée en jus et purée 3970 tonnes soit – 15%, Mangue fraîche exportée 8481 tonnes soit + 116%; soit un total selon UNPMB 41.401 tonnes soit -104% Cependant, toute entreprise humaine il y a toujours des difficultés et APROMAB, ne déroge pas à cette règle, et ses membres ont subis des dégâts importants notamment, des dégâts causés par la mouche de fruits, maladies des tâches noires( bacterioses,cochenilles, farineuse; dessèchement des mangues: manque des produits de traitements phytosanitaires contre les nuisibles de manguiers, absence

des données statistiques sur la production……

Au niveau de la transformation, il y a eu entre autre:Insuffisance de fonds de roulement pour l’achat de la matière première; rupture précoce de la matière première, pourrissement de la matière première dans les unités ( mouches de fruits),fréquences des incendies dans les unités de transformations, problèmes environnemental dans la gestion des déchets de mangues….

Au niveau de la commercialisation: Seize interceptions ont subies des attaques de la mouche des fruits contre 15 en 2015, transit time non disponible à temps des conteneurs ( maritime), coût élevé et la faible qualité des emballages produits localement,absence d’un dispositif de fumigation des palettes, l »arrêt précoce de la campagne d’exportation pour cause de la mouche de fruits ( juillet 2016)…..

Il est à rappeler qu’au cours de l’année 2016, APROMAB, a bénéficié un financement de la part de SNV (7.223.535 francs CFA), pour la rénovation du bâtiment ZAT, qui sert aujourd’hui son siège social, des engins à deux roues, des matériels informatiques, des mobiliers… Il est à noter que l’association a participé sur le plan national et

international, des foires, et ateliers de formation, qui ont été financés par des partenaires techniques et financiers comme, FAFASP ,CIR, SNV, TRADE HUB. Participation à la foire d’Italie à Milan en septembre 2015; participation auprès de CNSFL à une émission télé sur les méthodes de lutte contre les nuisibles de mangues en décembre 2015; participation au BIOFACH et Fruits LOGISTICA en février 2016;

participation au Bénin pour l’introduction de nouvelle technologie en jus et purée en Mai 2016; participation à la semaine régionale de la mangue à Dakar du 31 Mai au 3 Juin 2016; participation à l’atelier organisé par le FARA à Accra au Ghana sur l’écriture d’un projet aliment bétail en Juillet 2016;participation à une formation

internationale d’IFDC à Abidjan en Août 2016. Dans tous les cas, au cours de cette assemblée générale ordinaire d’APROMAB, tout a été passé au peigne feint, des activités, états financiés et comptables en passant par la mis en place d’un bureau de douze membres comprenant entre autres:un conseil d’administration, un conseil de gestion et contrôle et la fin des travaux a été marqué par un vote où le président Paul Ouedraogo a remis son mandat sur la table et il a été réélu à l’unanimité par ses paires pour conduire de nouveau les rênes de cette filière.

Amara Sylla