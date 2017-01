Le Bureau exécutif de l’UGDD rend hommage à Georges Ghandhi Faragué Tounkara.

A l’occasion du décès de M. Georges Ghandhi, le Bureau exécutif du parti de l’Union Guinéenne pour la démocratie et du développement l’a rendu un hommage tout particulier après son décès il y a un an jour pour jour.

Pour les jeunes du parti, Georges Gandhi Tounkara, décédé le 07 janvier 2016, est un leader et l’unique candidat pour le parti UGDD : nous avons choisi cet homme à être notre candidat pendant les élections présidentielle de 2015, et, nous avons aussi pensé qu’il est fondamental que nous le soutenons, il était un homme de paix dans son rôle majeur qu’il faisait dans la société vis-à-vis de ces militants. C’était un homme politique qui défendait les valeurs, on lui rend ses hommages par les œuvres qu’il a réalisées dans ce pays.C’était un homme d’une grande portée historique, nous allons nous en souvenir pendant très longtemps. Alors, la politique est de gérer la cité, et notre icône doit demeurer dans la paix.

Naby Camara