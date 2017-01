Le Bulletin Du Gouvernement N08 – Janvier 2017: l’Editorial de Damantang Albert Camara, Porte-parole du Gouvernement

Tradition oblige, je m’en voudrais de ne pas vous souhaiter le meilleur pour 2017. En ce qui nous concerne, chers lecteurs, je formule surtout le voeu, s’agissant de cet espace d’information, que le BDG prenne de plus en plus de place dans vos sources d’information parce qu’il aura amélioré la fréquence et la qualité des nouvelles que nous diffusons.

Tout est une question de contenu et de contenant. En terme de contenu, La Cellule de Communication du Gouvernement se réjouit déjà de pouvoir s’appuyer sur les perspectives qu’offrent le discours du Président de la République pour 2017. En s’adressant à la nation, le Président Alpha Condé a pris le soin de rappeler aux guinéens les engagements qui ont été les siens après sa réélection en 2015. Sur la base des résultats économiques et financiers positifs de fin 2016, le Chef de l’Etat s’est projeté sur des projets porteurs en 2017, lui permettant d’envisager avec espoir l’amélioration des conditions de vie des guinéens. Il appartiendra au gouvernement de traduire en faits réels les ambitieuses directives nécessaires à la réalisation de ces objectifs.

La qualité et l’intensité de nos relations avec nos partenaires au développement et avec les pays amis seront fondamentales en ce sens. Les Etats-Unis, qui, en 2016, ont admis la Guinée à l’initiative AGOA et qui attendent que nous soyons éligibles au Millénium Challenge, resteront fortement impliqués dans le redémarrage de l’économie guinéenne. Le BDG a donc eu le nez creux d’obtenir un entretien avec le nouvel ambassadeur des Etats-Unis.

Cet appui extérieur, relayé par des initiatives nationales dynamiques et innovantes, doit pourvoir produire des effets visibles pour les populations guinéennes. C’est la raison pour laquelle le Président de la République insiste si souvent pour que les responsables guinéens fassent preuve d’imagination et d’engagement dans leurs missions. Mathurin Bangoura, Gouverneur de Conakry, a donné le signal en multipliant les projets pour embellir, assainir et réguler Conakry. Il vous en dira plus dans ce numéro.

Voilà ce que vous réserve le BDG de ce mois-ci et ce que sera sa ligne éditoriale pour 2017 : permettre aux guinéennes et aux guinéens d’être en phase avec les événements économiques, politiques et sociaux de 2017 de manière à ne laisser échapper aucune opportunité leur donnant l’occasion de participer à la construction nationale.

Bonne année!

Damantang Albert Camara

Ministre de l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail

Porte-parole du Gouvernement

