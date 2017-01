Débrayage à Kankan: Les enseignants contractuels encore dans les rues

Comme dans la matinée du mardi dernier, 3 janvier 2017, les enseignants contractuels ont une fois de plus, manifesté pacifiquement dans les rues de la commune urbaine scandant de passage le slogan: ‘’engament sans condition’’ également inscrit sur leur banderole. Et pour cause !

Les enseignants contractuels voulaient encore exprimer leur mécontentement face à l’apathie des autorités au plus haut niveau concernant leur situation actuelle. Comme on le sait, promesse leur avait été faite par le ministre Sékou Kouroumah quant à leur engagement dans les effectifs de la Fonction publique guinéenne. Mais, nombre d’entre eux se sont vus sur le carreau après la publication des résultats intégrants ainsi plus de cinq mille nouveaux agents dans l’administration publique du pays. Selon Ibrahima Konaté du bureau exécutif de leur syndicat, parmi eux il y en a qui aurait dépassé le cap de 6 à 10 ans dans l’enseignement volontaire avant d’être pris en qualité de vacataire. Et donc : «pas question de reprendre les cours tant que notre prise en charge par l’état n’est pas effective», a-t-il conclu. Aux dernières nouvelles, une délégation serait en cours en partance sur Conakry où l’invite leur aurait été faite.

Attendons de voir…

La rédaction