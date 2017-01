Le parti DIAMA et le RPG-ARC-EN-CIEL: Un regard en chien de faïence ! « Alpha Condé a trahi notre vision ».

Mohamed Mansour Kaba, président de l’ancien parti DIAMA a fait une déclaration, le jeudi, 22 décembre dernier, lors du congrès de son nouveau parti dénommé ‘’Parti Panafricain de Guinée’’. A l’occasion, M. Mansour Kaba a instruit les hommes de média de la rupture politique totale d’avec Alpha Condé. Evoquant que le Pr Alpha Condé aurait trahi leur vision.

Dans sa déclaration, le président du Part Panafricain de Guinée s’est abondé sur les raisons du divorce politique avec le Rpg: «Après que je l’ai soutenu depuis son emprisonnement en 2000, en refusant de récupérer sa place dans l’électorat que son parti et le mien partageaient à l’époque, alors que nous avons accepté de fondre notre parti dans le RPG-ARC-EN-CIEL en 2010 suite à la victoire qui fut celle de nos efforts à tous, il n’a pas daigné nous associer à la gouvernance. Même un sous-préfet n’est pas sorti des rangs du parti DIAMA. Et le seul cadre de mon parti que j’avais placé dans l’administration au moment de la transition, a été raflé par Alpha Condé tout de suite…puisqu’en politique tout se règle ici sur terre en termes de retombées, et que je n’ai rien à gagner, je quitte », a-t-il clamé haut et fort dans un accent lamentable.

Et, pour enfoncer le clou, il va droit au but : «Alpha Condé a trahi notre vision. Regardez l’image de ses différents gouvernements depuis six ans, comparée à celle du système Conté, 98% sont des barons du régime Conté. Où est donc le changement ? », s’est-il interrogé ».

