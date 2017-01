PEDN – KANKAN: Demande d’adhésion massive validé par le PEDN

Le leadeur des Donsos de la Haute Guinée, M. Famoudou Traoré alias ‘’Namaramagni’’ a dit oui au PEDN de Lansana Kouyaté ce vendredi, 30 décembre 2016, devant un parterre de journalistes des médias locaux de la place.

Le lendemain, c’est un autre groupe important de jeunes de Karifamoudouya qui signe à son tour son adhésion à un mouvement du PEDN dénommé ‘’Kouyaté Yafa’’. Une adhésion arrosée par une copieuse collation. A Kankan Koura, l’adhésion de nombreux jeunes du secteur 7 serait également en cours

de validation.

A noter qu’après le discours historique du Chef de l’état, traitant les cadres Malinkés de malhonnêtes, cela a été perçu comme une ingratitude de la part du fondateur du Rpg. Depuis, de cette frustration, bon nombre de personnes promet désormais de l’enfer au parti de Président Alpha Condé: A propos, interrogé par les journalistes, le leadeur des Donsos de la Haute Guinée, M Famoudou Traoré alias ‘’Namaramagni ‘’ n’est pas passé du dos de la cuillère : «Je suis Guinéen et je n’utilise ni le courant du Président ni son eau », a-t-il déclaré. Plus loin, il exhorte à tout le monde de rejoindre le parti de Lansana Kouyaté. Et d’ajouté : «Je suis un vrai Malenké dont j’ai reçu l’éducation avec l’obligation de la reconnaissance et le respect strict des sages et de notre tradition. Nous n’accepterons jamais d’être gouverné par des expatriés», a-t-il conclu.

Redaction