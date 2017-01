Centre Sportif et de loisirs de Yorokoguia Visite des missionnaires de la CAF et de la FIFA

À l’issue des travaux de l’Assemblée Générale extraordinaire de la Fédération Guinéenne de Football, ce mercredi 28 décembre 2016, sanctionnés par l’adoption des nouveaux statuts, le PDG du Groupe Business Marketing, Antonio Souaré, Président de la Ligue Guinéenne de Football Professionnel et du Horoya Athletic Club, a invité les envoyés de la Confédération Africaine de Football et de la Fédération Internationale de Football Association à une visite guidée sur le Centre Sportif et de loisirs de Yorokoguia à 50 kilomètres de Conakry, la Capitale. Le doyen Amadou Diakité, membre du Comité Exécutif de la CAF, le Colonel Hima Djibril Amadou, Président de la Fédération Nigérienne de Football, Me Prosper Abega de la Commission Juridique de la FIFA et du Jury d’Appel de la CAF et Christoph Suppiger de la Commission de Développement de la FIFA ont pris le temps qu’il faut pour faire le tour de l’investissement sportif et de loisirs sur une superficie de 11 hectares sous les explications du Maître d’Ouvrage, Antonio Souaré.

De l’Académie de Football (avec ses dortoirs, salles de classe, réfectoire et terrain) au stade de 5 000 places en chantier en passant par le site de futsal, les chambres d’hôtel, le restaurant amovible à étage, les invités du Président Antonio Souaré ont été fortement impressionnés par le caractère gigantesque du projet et la vision qui l’a conçu. Ils ont félicité le Président Antonio Souaré et ont exprimé le souhait que d’autres, en Guinée et en Afrique, suivent cet exemple.

Par anticipation, ce responsable du commissariat spécial de la sécurité routière de Boké nous confie que le dispositif sécuritaire qui a été mis en place la nuit du 24 décembre, est fortement renforcé pour le 31 décembre 2016. « Bien que le résultat du 24 décembre a été quasiment positif, mais nous avons estimé qu’il y aura plus d’engouement le 31. C’est pourquoi nous avons renforcé le dispositif pour permettre à la population de passer la fête avec zéro cas d’accidents », a annoncé l’officier de constat, Abou Diawara.

A. Condé