Boké : Selon la police, 249 accidents dont 695 blessés et 14 morts ont été enregistrés en 2016

Ces statistiques auraient été fournies au commissariat spécial de la sécurité routière de Boké par le biais d’un confrère de guineematin.com dont voici les détails :

Blessés graves : 306 dont 123 hommes, 112 femmes et 87 mineurs.

Blessés légers : 389 dont 181 hommes, 131 femmes et 92 mineurs.

Accidents mortels : 14 dont 9 hommes, 1 femme et 4 mineurs.

A en croire aux renseignements de la police, , les causes principales de ces accidents sont la non maîtrise des conducteurs et à l’excès de vitesse.

RKK