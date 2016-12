Humanitaire: Le signal fort de l’artiste N’Faly Kouyaté !

Ce jeudi, 29 décembre 2016, l’artiste panafricaniste, Tiken Jah Facoly était à Siguiri dans la région de Kankan en compagnie de l’artiste guinéen N’Fanly Kouyaté et de Mme Sandra, son Big-manager. C’était à l’occasion de l’inauguration de deux forages entièrement financés par la structure ‘’NAMUN Group’’ de N’Faly en faveur de deux communautés de Siguiri.

A l’occasion, Mme Sandra, Big-manager de N’Fanly Kouyaté a déclaré : «Aujourd’hui, j’ai eu l’honneur et le plaisir d’accueillir la star Fakoly Tiken Jah qui voulait visiter et voir les puits que N’Faly et moi avons construit à Danka avec la participation de nos partenaires. Grand merci à Tiken au nom de tout ‘’NAMUN Group’’ et surtout de N’Faly Kouyaté. Car l’eau, c’est la vie », a-t-elle déclaré.

En effet, Tiken Jah Facoly est un musicien très engagé comme N’Faly, qui

était venu en Guinée pour son projet un ‘’Concert, une école’’. La réalisation de ces deux forages en faveur de deux communautés de Siguiri a été obtenue grâce aux concerts réalisés par N’Faly à travers l’Europe. Ce geste humanitaire est un signal fort que ce digne fils originaire de Siguiri lance à l’endroit des artistes originaires de Siguiri et de la Guinée à œuvrer pour la cause de leur pays. Bravo à l’artiste N’Faly Kouyaté. Restez connectez – bientôt plus de nouvelles !

Aladji Touré

PDG de la radio-kankan.com