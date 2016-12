Kankan: Hadja Djènè Kaba Condé offre un important don aux foyers sociaux.

Le jeudi, 29 décembre 2016, l’enceinte de la résidence du préfet de Kankan a été le cadre d’une cérémonie de remise de don offert par la fondation de la Première dame Hadja Djènè Kaba. Ce dit don, composé de 50 poubelles, 10 cartons de cahiers, 10 cartons de craies et des jouets tels que des ballons de foot pour les garçons et des poupées pour les fillettes, était destiné au centre pour enfants handicapés, l’orphelinat du quartier gare, de l’Agence des musulmans d’Afrique (AMA) et le village SOS enfants de la région.

A l’occasion, Mamoudou Tounkara, chef d’antenne de la fondation Prosmi à Kankan a déclaré : «ce don de la première dame aux enfants défavorisés de Kankan dénote de sa volonté ferme à lutter contre la discrimination et contre la marginalisation des nécessiteux partout dans le pays», a-t-il dit.

Pour sa part, Aziz Diop, préfet de Kankan, s’est dit satisfait de ce geste de la Première Dame tout en l’encourageant à multiplier ses bonnes actions au profit du bien être des plus petits. C’était en présence de nombre de responsables administratifs ainsi que des représentants des différents foyers sociaux de la région.

RKK