Burkina Faso: La subvention de l’Etat à la presse, élargie aux médias en ligne

La subvention annuelle de l’Etat à la presse burkinabé, sera désormais élargie aux médias en ligne, a appris APA auprès du ministère de la communication. Cette décision fait suite à la relecture des textes juridiques régissant la subvention de l’Etat allouée à la presse privée.

L’ambition des Autorités, est d’élargir l’aide publique à d’autres supports de communication, notamment les médias en ligne qui étaient jusque-là ignorés.

Instituée depuis 1997, la subvention annuelle de l’Etat à la presse privée a notamment pour ambition d’apporter aux acteurs des métiers de la presse et de l’information un soutien aux fins de leur permettre d’améliorer leurs conditions de travail, pour une presse plurielle et plus crédible.

Elle est passée de 50 millions à 400 millions F CFA, contre 250 millions l’année dernière. A partir de 2017, la gestion et l’administration de la subvention seront assurées par le Fonds d’appui à la presse privée.

APA