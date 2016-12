Insolite: En coupant la branche d’un manguier, il fait pleurer sa femme à chaude larmes !

La prière du narciste à ceci de fameux : ‘’Moi d’abord, ensuite moi, et après rien’’. L’histoire incroyable mais vraie du manguier mystérieux qu’on va vous compter, ressemble à cela. Elle s’est produite en haute banlieue dans les périphéries de la capitale guinéenne, Conakry.

Un septuagénaire, un El hadji de son état, marié et père de cinq enfants avait un manguier qui avait bien produit cette saison. Mais il se trouve que la branche du manguier qui portait une grande quantité de manques mûrs était suspendue à la cour de la clôture voisine. Ce qui n’était pas du gout de notre homme, qui dit un jour à son épouse son intention de couper la branche de son manguier dont les fruits ne profitent finalement ni à lui, ni à sa famille. Celle-ci s’apposera à la décision de son mari tout en évoquant le principe de bon voisinage. Peine perdue ! C’est alors qu’un soir, entré au foyer dans un état épidermique, son furieux de mari s’emparera aussitôt d’une hache et coupa intégralement la branche gênante du manguier, malgré l’opposition ferme de sa femme. C’est dans cette atmosphère que son épouse ruminera sa tristesse durant trois jours. Mais la grande tristesse arrivera la semaine qui a suivie lorsque son premier fils succombera des suites d’un terrible maux de tête. Et, ce n’est pas fini car une semaine après, son deuxième garçon décèdera subitement lui aussi des suites d’une fièvre. C’est donc dans la fièvre d’une panique généralisée que son troisième garçon rendra l’âme à son tour. Comme pour dire que la nature tout comme l’Afrique ont des secrets qu’on n’est pas encore prêt à découvrir.

RKK