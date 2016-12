Insolite : Un cheval tombe, l’offre d’une fille vierge pour lui remettre sur «ses pieds»

Dans l’histoire ancestrale mandingue, quand un cheval tombe, il faut absolument faire appel à l’aide d’une jeune fille vierge donc qui n’a jamais connue un homme dans sa vie. C’est cette réalité, ancrée dans le quotidien des ‘’Madenkas’’ qu’on vit encore aujourd’hui dans cette communauté. Et, l’histoire qu’on va vous raconter vous paraîtra invraisemblable. Et pourtant !

Cette histoire s’est déroulée dans une localité de la Haute Guinée dans la région de Kankan. Un matin, un cheval qui n’était pas bien portant tombe subitement et perd l’usage de ses membres. Le propriétaire s’en inquiète et va aussitôt se confier au chef du village. Celui-ci fait appel aux sages et leur porte la nouvelle. Pour résoudre le problème, il a été question de trouver une jeune fille qui garde encore sa virginité. Malheureusement, aucune candidate n’a été trouvée parmi la horde de filles qui peuplent cependant la contrée. Peine perdue ! Ainsi, les sages ont pensé à la deuxième option qui consiste, comme le dit la tradition en pareil circonstance, de la bonne volonté d’une femme âgée qui n’a jamais, elle aussi, connue un autre homme que son époux de mari. Une aubaine pour une pauvre femme devenue la risée du coin à cause de son infidélité présumé dont on lui colle, d’offrir son service. Séance tenante, dans un vaste terrain et devant de nombreux curieux, la femme s’approcha lentement et sauta sur l’animal souffrant. Aussitôt fait que le cheval se releva brusquement et se remit sur ses pattes devant un grand public épaté par l’action.

En tout cas, malgré l’anathème qu’on jette sur cette tradition ancestrale, les ‘’Mandekas’’ y croit fermement, et de nombreux exemples de cas similaires produits donnent des résultats satisfaisants.

RKK